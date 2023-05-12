Матчі лідерів знову пройдуть без VAR – суддівські призначення на 26-й тур УПЛ
Комітет арбітрів УАФ затвердив список офіційних осіб на найближчий тур чемпіонату України.
Прийдешній тур триватиме три дні – з 13 по 15 травня включно. Однак, лише на одному поєдинку працюватиме система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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13 травня
14:00 – Динамо – Чорноморець – Романов В. М. (Дніпро).
17:00 – Інгулець – Шахтар – Пасхал І. Ю. (Херсон).
14 травня
13:00 – Металіст – Зоря – Коваленко А. А. (Полтава).
13:00 – Львів – Ворскла – Абдула А. Б. (Харків).
14:00 – Верес – Металіст 1925 – Солов'ян О. М. (Київська обл.).
15:00 – Кривбас – Рух – Арановський Є. А. (Хмельницький). Арбітр VAR – Монзуль К. В. (Харків).
15 травня
13:00 – Минай – СК Дніпро-1 – Деревінський О. О. (Хмельницький).
15:00 – Колос – Олександрія – Блавацький Р. А. (Львів).
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