Матчі Кубка України гратимуть з новим правилом – його вже встигли випробувати європейські чемпіонати

Україна не стала винятком і також ухвалила незначні зміни у футбольних правилах.

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Документ передбачає збільшення кількості замін у основний час з 3 до 5-ти. Кожна команда матиме по три паузи для здійснення замін, перерва між таймами рахується окремо. У разі екстра-таймів дозволена ще одна додаткова заміна для обох учасників. Наразі правило підтверджене лише для Кубка України, однак є велика імовірність, що його ухвалить і УПЛ.

Кількість замін збільшили для мінімізації ризику травм гравців, які 2 місяці залишались без повноцінних тренувань. Нове правило діятиме до кінця сезону 2019/20, його вже встигли випробувати у європейських чемпіонатах – Німеччині, Угорщині, Чехії та інших.

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