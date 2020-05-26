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Матчі Кубка України гратимуть з новим правилом – його вже встигли випробувати європейські чемпіонати

26 травня 23:53 229 Читать на русском
Матчі Кубка України гратимуть з новим правилом – його вже встигли випробувати європейські чемпіонати
Заміна у матчі Динамо / Сайт киян

Україна не стала винятком і також ухвалила незначні зміни у футбольних правилах.

УАФ на своєму офіційному сайті підтвердила рішення погодити застосування Циркуляру ІФАБ № 19.

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Документ передбачає збільшення кількості замін у основний час з 3 до 5-ти. Кожна команда матиме по три паузи для здійснення замін, перерва між таймами рахується окремо. У разі екстра-таймів дозволена ще одна додаткова заміна для обох учасників. Наразі правило підтверджене лише для Кубка України, однак є велика імовірність, що його ухвалить і УПЛ.

Кількість замін збільшили для мінімізації ризику травм гравців, які 2 місяці залишались без повноцінних тренувань. Нове правило діятиме до кінця сезону 2019/20, його вже встигли випробувати у європейських чемпіонатах – Німеччині, Угорщині, Чехії та інших.

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Теги
УАФ Кубок України ІФАБ Футбольні правила
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