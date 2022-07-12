Setanta Sports в Україні набула ексклюзивних прав на показ матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між Динамо та Фенербахче.

Окрім України, онлайн-платформа setantasports.com стане єдиним транслятором матчів, які будуть зіграні 20 та 27 липня у 13 країнах Європи та Азії, а вболівальники зможуть подивитися матчі безкоштовно.

Ця важлива угода стала результатом плідної співпраці Setanta Sports із Динамо.

Варто зазначити, що перший після 12 грудня минулого року офіційний матч на виїзді кияни зіграють проти Фенербахче.

У січні-лютому цього року Динамо почало підготовку до нового сезону в товариських матчах, проте після початку Росією широкомасштабної війни чемпіонат України був перерваний, і Динамо довелося тимчасово переїхати з України до Румунії, а потім до Польщі. Після початку війни команда Мірчі Луческу провела кілька товариських матчів, у тому числі і з благодійною метою – проти різних європейських клубів.

Перший матч другого відбіркового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 у польському місті Лодзь. Матч-відповідь проти Фенербахче відбудеться 27 липня в Стамбулі; як і у разі першого матчу, пряма трансляція буде доступна на онлайн-платформі setantasports.com.

Портфоліо Setanta Sports в Україні включає ексклюзивний показ АПЛ, Бундесліги, шотландської Прем’єр-ліги, бельгійської Суперліги, англійського чемпіоншипу, а також матчі Кубка асоціації та Кубка ліги, баскетбольну Євролігу та НБА, Формулу-1, Наскар, жіночі та чоловічі тенісні турніри, UFC, змагання з гольфу та хокею.

В Україні Setanta Sports веде мовлення на телеканалах з 2019 року, а в 2021 році, – після придбання Setanta Ukraine Adjara Group, – поряд з телеканалами, її мовлення поширилося також і на ОТТ-платформу. Setantasports.com є першою спортивною онлайн-платформою на українському ринку.