Проекти FootballHub та ПроФутбол Digital, які транслювали окремі поєдинки першого туру УПЛ 2022/23, оголосили про припинення показу матчів у YouTube.

"Ми вирішили не транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах, поки триває розгляд документів, наданих нами YouTube, відповідно до їхніх процедур.

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Знаємо, що частина вболівальників зрадіє цьому рішенню, інша частина – буде незадоволена та засмучена. Але поки питання з трансляцією на YouTube не буде вирішено в юридичній площині, сьогоднішній і подальші матчі п’ятьох клубів – Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух, Металіст – можна дивитися безкоштовно на телеканалах 2+2, УНІАН або на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Сьогоднішній матч Динамо – СК Дніпро-1 о 17:00 транслюватиме телеканал 2+2", – йдеться у заяві на FootballHub.

Нагадаємо, офіційним транслятором матчів УПЛ 2022/23 є Setanta Sports, яка показує у відкритому доступі в YouTube кілька матчів туру. Низка клубів (Рух, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря і Металіст) ігнорують рішення про створення єдиного телепулу. Зокрема, у першому турі вже двічі представників Setanta Sports не пустили на матчі, а поєдинки транслювали в YouTube і на каналах медіахолдингу 1+1.

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