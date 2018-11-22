Матчі ЧС-2022 можуть відбуватись поза межами Катару за однієї умови

Президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив цікаві нюанси щодо проведення ЧС-2022.

"У Катарі вісім стадіонів, країна готується до чемпіонату світу з 32-х команд. Не потрібно бути Ейнштейном, щоб здогадатися, що складно організувати турнір для 48 команд на восьми стадіонах в одній країні.

Інфантіно планує розширити список учасників ЧС-2022 до 48-ми команд

Нам, ймовірно, доведеться шукати можливості проведення деяких матчів за межами Катару, що, звичайно, створює деякі додаткові складності і труднощі, які ми будемо вирішувати.

Що стосується розширення, то обговорення йде відкрито і в дружній атмосфері. Якщо це стане можливим, буду щасливий", – цитує Інфантіно видання The Guardian.

Катар назвав умови, за яких можливе збільшення кількості учасників ЧС-2022