Матчі чемпіонату Нідерландів зупинили на першій хвилині у знак боротьби з расизмом

Матчі 16-го туру Ередівізі запам'ятались масштабною акцією проти расизму.

На першій хвилині всіх матчів чемпіонату Нідерландів гравці команд перестали грати і зупинилися, повідомляє FOX Sports. На кожному стадіоні також було показано повідомлення: "Расизм? Тоді ми не будемо грати".

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Зазначається, що ця акція стала реакцією на інцидент, що стався 17 листопада в недільному матчі другого голландського дивізіону між Ден Босхом і Ексельсіором, в якому вболівальники Ден Босха провокували форварда суперників Ахмада Морейру.

Додамо, що нападник красиво відповів на це: спочатку він пішов з поля, після чого суддя призупинив матч. Після відновлення матчу Морейра повернувся на поле і забив гол.

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