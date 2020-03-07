Матчі чемпіонату Данії в березні пройдуть без глядачів через загрозу коронавірусу

Данські вболівальники протягом місяця не зможуть насолоджуватися футболом на власні очі.

Всі матчі чемпіонату Данії, заплановані на березень, пройдуть без глядачів через загрозу поширення коронавірусу, повідомляє офіційний сайт Асоціації футбольних ліг Данії.

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Уряд країни закликав скасувати або перенести всі масові заходи за участю 1000 або більше осіб. Однак, керівництво данського футболу вирішило провести всі матчі за порожніх трибун, оскільки загрози здоров’ю учасників немає. До слова, у Данії виявлено 23 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, напередодні в Італії заборонили проводити будь-які масові спортивні заходи з глядачами на трибунах до 3 квітня – якщо рівень загрози епідемії не знижуватиметься, то не виключено, що обмеження будуть продовжені.

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