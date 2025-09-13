Ідея Ла Ліги винести поєдинок Вільяреала та Барселони за межі Іспанії наразі опинилася під питанням. Як інформує AS, виконком УЄФА розглянув запит іспанської федерації та самої Ла Ліги, але ухвалив рішення відкласти схвалення.

"Було порушено питання проведення внутрішніх матчів поза межами країни та навіть території УЄФА. Це важлива й складна тема, що потребує врахування думки всіх зацікавлених сторін. Тому наразі рішення не ухвалене, але ми проведемо консультації з уболівальниками, клубами та федераціями", – йдеться у заяві УЄФА.

Паралельно подібний запит зробила італійська федерація, матч Комо – Мілан, у Перті планують на 2026 рік. Це ще більше розігріло дискусії довкола "експорту" національних чемпіонатів.

В Іспанії ініціатива викликала гостру критику. Реал офіційно заявив про своє неприйняття ідеї, вважаючи, що це підриває спортивну цілісність турніру. Проти висловилися також міністр спорту Пілар Алегрія, профспілка гравців AFE та фанатські організації, зокрема Football Supporters Europe і FASFE. Свою позицію публічно озвучував і президент УЄФА Александер Чеферін.

Попри це, нова правова база ускладнює повну заборону таких матчів. З 2024 року ФІФА офіційно дозволила можливість проведення поєдинків національних ліг за кордоном. Тож остаточне слово тепер лишається за консультаціями та рішенням ФІФА.

