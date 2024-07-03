Половина поєдинків 1-го туру УПЛ будуть перенесені через участь олімпійської збірної України на Олімпіади.

Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що половина матчів 1-го туру УПЛ будуть перенесені через виклик гравців українських клубів.

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Раніше було ухвалене рішення, що через виклик щонайменше двох гравців до олімпійської команди матч клубу буде перенесений. Відповідно, перераховані нижче поєдинки 1-го туру будуть перенесені.

Ворскла (2 гравців у заявці) – Шахтар (5).

Олександрія (3) – Динамо (2).

Рух (3) – Полісся.

СК Дніпро-1 (2) – ЛНЗ.

Нагадаємо, суперниками України на груповому етапі Олімпіади-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

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