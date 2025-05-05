Матч Жирона – Мальорка, який має відбутися сьогодні на Монтиліві о 22:00 за Києвом, перебуває під загрозою скасування через сильний дощ. Відповідно до встановленого протоколу, а також у зв'язку з рівнем небезпеки, пов'язаної з високою інтенсивністю опадів, у деяких районах міста було відкрито зливові стоки, про що повідомила Асоціація волонтерів цивільної оборони Жирони.

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За словами журналіста радіостанції IB3 Тоні Сустера, в Жироні йдуть сильні дощі, і прогноз погоди на даний момент несприятливий. Службі цивільної оборони належить оголосити, чи вдасться в кінцевому підсумку провести матч належним чином, хоча наразі все вказує на те, що гру можна буде провести у звичайному режимі.

Зі свого боку, Ніл Сола, журналіст SER, прокоментував Jijantes: "Десять хвилин тому мені сказали, що нічого не відомо. Я хочу знати, щоб знати, чи дивитися його вдома, сховавшись ковдрою або плащем на Монтиліві".

Раніше матч Вільяреал – Еспаньйол було відкладено з міркувань безпеки – прогнозувався дощ.

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