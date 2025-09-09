Матч збірних завершився жорстокою бійкою після жахливого фолу – "тайський Мессі" дивом врятував ноги
Матч між Таїландом та Іраком у фіналі Кубка Короля завершився гучним скандалом.
Таїланд та Ірак зустрілися у фіналі Кубка Короля. Хоча цей турнір є товариським, його результат враховується у рейтингах ФІФА, тому боротьба за трофей серйозна.
Ірак у підсумку здобув перемогу в турнірі. А сам матч запам'ятався гучним скандалом. Річ у тому, що на четвертій хвилині компенсованого часу другого тайму, коли Ірак вів з рахунком 1:0, Алі грубо сфолив проти Чанатіпа Сонгкрасіну, вдаривши його прямою ногою ззаду. 25-річний нападник навіть не спробував уникнути зіткнення. Арбітр матчу показав одразу червону картку. Це все призвело до бійки.
Варто зауважити, що Сонгкрасіна прозвали "тайським Мессі".