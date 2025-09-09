Таїланд та Ірак зустрілися у фіналі Кубка Короля. Хоча цей турнір є товариським, його результат враховується у рейтингах ФІФА, тому боротьба за трофей серйозна.

Культову "десятку" збірної Аргентини приміряє інший гравець – відоме ім'я спадкоємця Мессі

Ірак у підсумку здобув перемогу в турнірі. А сам матч запам'ятався гучним скандалом. Річ у тому, що на четвертій хвилині компенсованого часу другого тайму, коли Ірак вів з рахунком 1:0, Алі грубо сфолив проти Чанатіпа Сонгкрасіну, вдаривши його прямою ногою ззаду. 25-річний нападник навіть не спробував уникнути зіткнення. Арбітр матчу показав одразу червону картку. Це все призвело до бійки.

Варто зауважити, що Сонгкрасіна прозвали "тайським Мессі".

Disgusting challenge during Thailand vs Iraq last night... pic.twitter.com/ThlmrJEepB — Football Fights (@footbalIfights) September 8, 2025