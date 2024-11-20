Суперкубок Франції між ПСЖ і Монако 2024 року буде розіграно в Катарі.

Рада директорів французької ліги затвердила розклад розіграшу Суперкубка Франції, який відбудеться 5 січня 2025 року в Досі (Катар). Спочатку передбачалося, що розіграш трофея відбудеться влітку 2024 року в Китаї, проте від цього варіанту було вирішено відмовитися.

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Як інформує L'Equipe, цей захід принесе LFP близько 3 мільйонів євро. Частина цієї суми буде пожертвувана обом командам.

5 січня мав відбутися матч 16-го туру чемпіонату Франції між Монако і ПСЖ. Цю зустріч вирішено було перенести на 18 грудня.

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