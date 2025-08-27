"Матч з Серветтом буде як фінал": Очеретько оцінив шанси Шахтаря на вихід у Лігу конференцій
Півзахисник донеччан Олег Очеретько висловився щодо матчу-відповіді 4-го раунду кваліфікації ЛК зі швейцарцями.
– Олеже, як команда готується до завтрашньої гри?
– Із позитивом готуємося до важливої гри. Усі розуміють, що цей матч буде як фінал. Тож Містер сказав, що ми повинні бути на позитиві й готовими до гри.
– Чи не почуваєтеся ви трохи свіжішим, тому що пропустили минулий матч через дискваліфікацію?
– Думаю, так. Я працював за індивідуальною програмою, тому готовий до гри.
– Від завтрашнього матчу залежить, чи вийде Шахтар до основної стадії Ліги конференцій, чи залишиться без єврокубків взагалі. У вас немає якогось мандражу через це? Який настрій у команді?
– Настрій гарний. Ми розуміємо, що це наш шанс грати далі у єврокубках. Я вважаю, що ми готові йти далі. І всі гравці й тренери розуміють, що нам потрібна лише перемога.
– Напередодні ти дізнався про дебютний виклик до національної збірної України. Які емоції від цього?
– Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене викликали на ці матчі, – сказав Очеретько на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась внічию – 1:1.
