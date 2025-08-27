– Олеже, як команда готується до завтрашньої гри?

– Із позитивом готуємося до важливої гри. Усі розуміють, що цей матч буде як фінал. Тож Містер сказав, що ми повинні бути на позитиві й готовими до гри.

– Чи не почуваєтеся ви трохи свіжішим, тому що пропустили минулий матч через дискваліфікацію?

– Думаю, так. Я працював за індивідуальною програмою, тому готовий до гри.

– Від завтрашнього матчу залежить, чи вийде Шахтар до основної стадії Ліги конференцій, чи залишиться без єврокубків взагалі. У вас немає якогось мандражу через це? Який настрій у команді?

– Настрій гарний. Ми розуміємо, що це наш шанс грати далі у єврокубках. Я вважаю, що ми готові йти далі. І всі гравці й тренери розуміють, що нам потрібна лише перемога.

– Напередодні ти дізнався про дебютний виклик до національної збірної України. Які емоції від цього?

– Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене викликали на ці матчі, – сказав Очеретько на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась внічию – 1:1.

