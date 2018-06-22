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Матч з Сенегалом може стати для Блащиковскі 100-м за збірну Польщі

19 червня 10:35 204 Читать на русском
Матч з Сенегалом може стати для Блащиковскі 100-м за збірну Польщі
Якуб Блащиковскі / Фото: Sky Sports

Для півзахисника збірної Польщі Якуба Блащиковскі матч проти збірної Сенегалу може стати 100-м за національну команду.

"Кожен матч за національну команду – це честь для мене, наступна гра не стане винятком. Так, якщо я вийду на поле в матчі проти Сенегалу, то цей матч стане для мене 100-м за збірну, але особисті досягнення тут не важливі, найголовніше – це командний дух.

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Не знаю, чи потраплю до основного складу на матч проти сенегальців, це вирішить тренер, і я прийму його рішення з повагою. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти команду Сенегалу.

У нас був час, щоб перевірити себе під час тренувань і підготовки. Але, як завжди, тільки футбольне поле покаже, наскільки успішною була наша підготовка", – цитує Блащиковскі ТАСС.

ЧС-2018 1 тур

Польща - Сенегал: Вівторок 19 червня 2018

Польща
Матч завершено
1 : 2
Сенегал
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Теги
ЧС 2018 Польща Польща Польща - Сенегал Якуб Блащиковскі Якуб Блащиковскі
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