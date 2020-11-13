"Нам належить зіграти з німцями. Команда дуже сильна, яка грає в агресивний, атлетичний і технічний футбол. Вони залишають суперникові мало простору.

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Матч Польща – Україна мені нічого не показав. Це була просто розминка, щоб хлопці були в тонусі й підтримували ігровий ритм. Україна грала з поляками використовуючи високий пресинг і контроль м'яча на половині поля суперника. Німці цього не дозволять зробити. Буде зовсім інша гра. Вони будуть пресингувати, тиснути на українців.

Я впевнений, що ми будемо грати з середнім і низьким блоком, зі швидкими контратаками. У нас є гравці, які можуть розкривати цей простір і використовувати його, як це вийшло з іспанцями.

Для України дуже важливі матчі проти Німеччини та Швейцарії. Я не бачу великої різниці між цими суперниками. Для мене швейцарці практично одного й того ж рівня. Мені вони навіть більше подобаються в плані організації гри. Тому зі швейцарцями матч буде складніший, ніж з німцями. Українцям потрібно добре підготуватися до цих поєдинків.

У матчі проти Німеччини українцям потрібно зіграти дуже уважно в обороні й шукати можливості для швидких атак і контратак", – цитує В'ячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14-го листопада та Швейцарії 17-го.

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