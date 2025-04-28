"Було два різних тайми. У першому ми були кращими за суперника, у другому – вони були кращі. Якщо казати відверто, то 2:2 – закономірний результат.

Лідер Шахтаря обіцяє Динамо вендетту в Кубку України: "Важко, коли відпускаєш такі ігри"

У першому таймі забили два м'ячі, все вдавалось. Другий тайм – це наша проблема, це вже не перший раз цього сезону. Якщо підсумувати сезон, то були схожі ситуації, які повторюються. Ця гра описує увесь наш сезон.

У багатьох матчах ми пропустили наприкінці – Рух, ПСВ, Верес, матч першого кола з Динамо. Таких матчів можна нарахувати дуже багато.

Чому команда підсіла у другому таймі? Чесно кажучи, не хочеться шукати якісь відмазки. Так, зіграли 120 хвилин з Полісся (у півфіналі Кубка України, – прим.), але, на мою думку, це – психологічний момент. Вважали, що втримаємо результат – не втримали. Тому такий підсумок.

Як можу схарактеризувати цей сезон у чемпіонаті? Невдалий. Ми на третьому місці, ведемо боротьбу за другу позицію. Тому не знаю, як описати.

Олександрія також показує хороший результат, хорошу гру, тому нам залишається лише грати, намагатися вигравати й вірити. Не в диво, але у те, що Олександрія буде втрачати очки, – сказав Бондаренко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 26-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде третім, маючи у своєму доробку 54 очки. Олександрія з 60 балами друга.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм