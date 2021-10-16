"Я звик, що люди говорять про моє майбутнє. Це нормально у великому клубі, де завжди є питання до тренера. Це не вперше. Минулого року теж були часи, коли говорили про тренера. Президент підтримував мене, і все склалося добре. Але тренер повинен перемагати.

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Матч з Динамо у середу – не найголовніший. Для мене завжди головне те, що найближче. Ла Ліга і Ліга чемпіонів різні, але спочатку треба думати про завтрашню гру з Валенсією. Я намагаюся зберігати спокій, що нелегко, тому що є багато речей... Ви повинні вкладати енергію в те, що ви контролюєте. Ви повинні тренувати і розвивати, готуватися до гри і перемагати", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.

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