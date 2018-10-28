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Матч Ворскла – Динамо встановив антидосягнення за відвідуваністю

22 жовтня 22:31 1549 Читать на русском
Матч Ворскла – Динамо встановив антидосягнення за відвідуваністю
Стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського / Фото з Соцмереж

Для вболівальників полтавської Ворскли вже і приїзд Динамо не є причиною для відвідування матчу.

20 жовтня в рамках 12-го туру чемпіонату України відбувся поєдинок Ворскла – Динамо (0:1). Цей матч увійшов до трійки найменш відвідуваних ігор суперників у Полтаві, повідомляє журналіст Євген Бриж у facebook.

Ворскла – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Менше глядачів було тільки в листопаді 2014 і грудні 2016 року – 3500 і 1200 вболівальників відповідно. Варто віддати належне, ці матчі були під загрозою зриву через погодні умови.

Після 12-турів у поточному сезоні Ворскла знаходиться на 4-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 18 очок. Динамо на дві позиції вище (29 очок).

Ворскла – Динамо: темношкірі вболівальники шалено підтримали полтавців – відео дня

Україна12 тур

Ворскла - Динамо: Субота 20 жовтня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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