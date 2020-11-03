"Все залежить від того, скільки заб'є Барселона. Каталонці зобов'язані вигравати, їм дуже потрібні ці три очки. Що б не коїлося в каталонському клубі – це Барселона. Динамівці ж чекають матч з Ференцварошем. Єдиний матч, до якого потрібно готуватися. Потрібно обігрувати Ференцварош, займати третє місце і грати в Лізі Європи.

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Чудес не буває. Тим більше, з таким складом. Якби ще був нормальний склад, ми б говорили про якісь шанси. Я буду вболівати, щоб Динамо багато не пропустило. Та й матч з Шахтарем, який чекає на киян після гри з Барселоною, важливіший. Тим більше, що після єврокубків наші команди вимучені. Гравці не звикли грати в такому ритмі", – поділився Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо запланований на завтра, 4 листопада, початок о 22:00.

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