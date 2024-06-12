Катар обіграв Індію у кваліфікації до чемпіонату світу. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24".

Кваліфікація ЧС-2026, Азія, 6-й тур

Катар – Індія – 2:1

Голи: Айман, 73, Аль-Раві, 85 – Чхангте, 37

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Катар та Індія зіграли у відборі до чемпіонату світу. Гості доволі відкрили рахунок і тривалий час їм вдавалося втримувати його.

Вже в другому таймі Катар відіграв один м'яч, але за суперечливих обставин. Господарі подавали стандарт, з ударом суперника голкіпер Індії впорався, але випустив м'яч з рук і він викотився за лінію. Алі зупинив м'яч і віддав пас на Аймана, а той переправив його у ворота. Здавалося, що арбітр мав скасувати взяття воріт, утім, суддя не побачив порушення. Незадовго до завершення гри Катар забив другий гол і вирвав перемогу.

Індія посідає останнє місце в групі з п'ятьма балами. Поразка може коштувати команді путівки на ЧС-2026. А ось Катар, не програвши жодного матчу, впевнено лідирує.