Атлетік та Гранада не змогли продовжити гру 16 туру Ла Ліги через трагічний випадок на стадіоні.

Зустріч між двома командами довелося перервати, оскільки на трибунах стадіону Нуево Лос Карменес стало зле одному з уболівальників.

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Як повідомляє AS, голкіпер Атлетіка Унаї Сімон помітив, що щось трапилося на трибунах за його воротами. Він попросив арбітра зупинити гру. Лікарі обох команд піднялися до потерпілого і намагалися надати йому першу допомогу. Через 20 хвилин після зупинки матчу арбітр Мігель Анхель Ортіс Ар'яс завів команди в роздягальню.

Вболівальника госпіталізували у тяжкому стані з зупинкою серця. Пізніше прес-служба Гранади проінформувала, що фанат помер у лікарні.

Матч вирішили перенести на іншу дату. Ліга спробує оцінити, чи зможуть команди дограти зустріч в понеділок, 11 грудня.

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