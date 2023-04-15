Матч українця в АПЛ довелося екстрено переносити – вже звична причина
15 квітня 16:45 - Читать на русском
Розклад матчів 31 туру АПЛ зазнав незначних змін в останній момент.
14’ Хин Мін Сон
Матіас Вінья 38’
Домінік Соланке 51’
Данго Уаттара 90+5’
14’ Хин Мін Сон
38’ Матіас Вінья
51’ Домінік Соланке
90+5’ Данго Уаттара
Поєдинок Тоттенхем – Борнмут розпочнеться із затримкою у 15 хвилин, тобто о 17:15 за київським часом.
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Причина вже звична для домашніх матчів лондонських команд. На дорогах виникли серйозні затори, тому вболівальникам дали додатковий час, щоб дістатися стадіону. Цього разу затримку спричинила ДТП.
Нагадаємо, Ілля Забарний вкотре потрапив лише на лаву запасних Борнмута. Команда українця бореться за виживання, а Тоттенхем претендує на зону Ліги чемпіонів.
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