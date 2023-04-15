Поєдинок Тоттенхем – Борнмут розпочнеться із затримкою у 15 хвилин, тобто о 17:15 за київським часом.

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Причина вже звична для домашніх матчів лондонських команд. На дорогах виникли серйозні затори, тому вболівальникам дали додатковий час, щоб дістатися стадіону. Цього разу затримку спричинила ДТП.

Нагадаємо, Ілля Забарний вкотре потрапив лише на лаву запасних Борнмута. Команда українця бореться за виживання, а Тоттенхем претендує на зону Ліги чемпіонів.

Please note, due to a traffic incident, today's game at the Tottenham Hotspur Stadium will now kick-off at 3.15pm. pic.twitter.com/Qfa80aAGYA — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 15, 2023

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