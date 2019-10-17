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Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020

18:54 504 Читать на русском
Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020
Україна – Португалія – 2:1 / Фото з відкритих джерел

Історичний поєдинок "синьо-жовтих" проти чинних чемпіонів Європи викликав надзвичайне зацікавлення у вболівальників.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Матч 8-го туру у групі В між збірними України та Португалії увійшов до п’ятірки найбільш відвідуваних матчів усіх ігор відбору Євро-2020, повідомляє Zbirna.com. На стадіоні НСК Олімпійський у Києві за поєдинком спостерігало 65 883 глядачів.

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Першу сходинку по відвідуваності займає матч між збірними Англії та Болгарії (4:0), що відбувся 7 вересня у Лондоні на стадіоні Уемблі. Цю гру наживо дивилось 82 605 уболівальників.

Дата Група Матч Стадіон Рахунок Глядачі
07.09.2019 А Англія – Болгарія Уемблі 4:0 82 605
22.03.2019 А Англія – Чехія Уемблі 5:0 82 575
07.09.2019 Н Франція – Албанія Стад де Франс 4:1 77 655
10.06.2019 F Іспанія – Швеція Сантьяго Бернабеу 3:0 72 205
14.10.2019 В Україна – Португалія НСК Олімпійський 2:1 65 883

Нагадаємо, збірна України після перемоги над збірною Португалії достроково вийшла на чемпіонат Європи-2020. Останній матч відбору Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 17 листопада на виїзді проти команди Сербії. Україна очолює групу В з 19-ма очками. Слідом йдуть Португалія з 11 пунктами і Сербія з 10 очками. Обидві збірні мають гру у запасі.

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Теги
футбольні фанати футбольні стадіони Збірна України Португалія Португалія Україна - Португалія Євро-2020
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