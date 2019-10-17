Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020

Історичний поєдинок "синьо-жовтих" проти чинних чемпіонів Європи викликав надзвичайне зацікавлення у вболівальників.
Матч 8-го туру у групі В між збірними України та Португалії увійшов до п’ятірки найбільш відвідуваних матчів усіх ігор відбору Євро-2020, повідомляє Zbirna.com. На стадіоні НСК Олімпійський у Києві за поєдинком спостерігало 65 883 глядачів.
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Першу сходинку по відвідуваності займає матч між збірними Англії та Болгарії (4:0), що відбувся 7 вересня у Лондоні на стадіоні Уемблі. Цю гру наживо дивилось 82 605 уболівальників.
|Дата
|Група
|Матч
|Стадіон
|Рахунок
|Глядачі
|07.09.2019
|А
|Англія – Болгарія
|Уемблі
|4:0
|82 605
|22.03.2019
|А
|Англія – Чехія
|Уемблі
|5:0
|82 575
|07.09.2019
|Н
|Франція – Албанія
|Стад де Франс
|4:1
|77 655
|10.06.2019
|F
|Іспанія – Швеція
|Сантьяго Бернабеу
|3:0
|72 205
|14.10.2019
|В
|Україна – Португалія
|НСК Олімпійський
|2:1
|65 883
Нагадаємо, збірна України після перемоги над збірною Португалії достроково вийшла на чемпіонат Європи-2020. Останній матч відбору Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 17 листопада на виїзді проти команди Сербії. Україна очолює групу В з 19-ма очками. Слідом йдуть Португалія з 11 пунктами і Сербія з 10 очками. Обидві збірні мають гру у запасі.
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