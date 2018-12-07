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Матч Шахтар – Ліон не перенесли у Львів через відсутність на арені Goal-Line Technology, – Бурбас

13:11 647 Читать на русском
Матч Шахтар – Ліон не перенесли у Львів через відсутність на арені Goal-Line Technology, – Бурбас
Шахтар – Ліон / ФК Шахтар

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, чому УЄФА переніс матч Шахтар – Ліон у Київ, а не у Львів.

"Для тих, хто досі не розуміє, чому місцем проведення матчу з Ліоном УЄФА не обрав Львів: на тамтешній арені немає Goal-Line Technology, а її встановлення займає близько тижня – це по-перше.

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По-друге, були великі зауваження щодо якості поля, яке, м’яко кажучи, в занедбаному стані", – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

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Нагадаємо, вирішальний для Шахтаря матч у Лізі чемпіонів проти Ліона відбудеться у Києві, на НСК Олімпійському,12 грудня. Час початку матчу – 22:00.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
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Ліон
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Теги
Шахтар Шахтар Ігор Бурбас Шахтар - Ліон Арена Львів НСК Олімпійський Ліга чемпіонів
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