Матч 24-го туру чемпіонату Італії між Міланом і Комо буде зіграний в Перті.

Федерація футболу Італії (FIGC) схвалила проведення матчу 24-го туру Серії А Мілан – Комо в австралійському Перті. Відзначається, що для проведення цієї гри в Австралії необхідно ще отримати дозвіл від Федерації футболу Австралії, УЄФА, ФІФА та Азіатської футбольної конфедерації.

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За інформацією Gazzetta dello Sport, цей матч може стати першим в історії європейських ліг, який буде зіграний за межами своєї країни. Згідно з джерелом, перенесення матчу до Австралії пов'язане з церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор на Сан-Сіро.

Ліга Серії А визнала цю ідею привабливою з фінансових міркувань. Гра запланована на 8 лютого.

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