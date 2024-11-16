Амір Ррахмані вирішив відвести свою команду з поля після того, як у нього з трибун полетіло сидіння.

Румунські ультрас зайняли радикальну позицію щодо історичних і політичних відносин між Косово і Сербією. У матчі Румунія – Косово вони провокували гравців і вболівальників гостей: освистали національний гімн Косово, а також розгорнули кілька сербських прапорів. Як інформує GSP, крім цього, фанати господарів були одягнені у футболки з написами "Бессарабія – це Румунія" і "Косово – це Сербія". Проте апогеєм поведінки румунів стали їхні кричалки, через які гру було зупинено.

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Ближче до кінця другого тайму на тлі такої поведінки вболівальників господарів капітан збірної Косово Амір Ррахмані, який грає за Наполі, зчепився з форвардом господарів Денисом Алібеком – і вони ледь не побилися. Після цього на поле було кинуто сидіння. Це стало для Ррахмані останньою краплею – він порадився з партнерами по команді і повів їх із поля.

Вмовляння представників обох збірних повернути гравців гостей на поле не подіяли. Тепер м'яч на боці УЄФА.