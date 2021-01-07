Реал готується до вильоту в Памплону на матч 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни, незважаючи на складні погодні умови.

Мадридці планують вилетіти до Памплони в п'ятницю днем замість запланованого суботнього перельоту через снігопад.

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За інформацією AS, Реал діє згідно з порадами Ла Ліги, яка бажає уникнути неприємностей напередодні матчу. Подібна ситуація виникла у Барселони Гвардіоли, коли каталонці прибули на матч із запізненням через страйк авіадиспетчерів та такий самий снігопад. Втім, той поєдинок таки відбувся, оскільки наставник Осасуни Хосе Антоніо Камачо пішов на зустріч "блаугранас".

До слова, поєдинок Осасуна – Реал запланований на 9 січня, початок матчу о 22:00. Реал посідає друге місце у чемпіонаті Іспанії з 36 очками та відстає від Атлетіко на 2 пункти ("матрацники" мають два поєдинки в запасі).

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