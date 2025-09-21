Зарплата Забарного в ПСЖ може зрости майже вдвічі – у Франції розкрили подробиці

"Матч перенесено через можливі сильні дощі зі значним ризиком міського стоку на Велодромі, який, як очікують, буде переповнений", – пояснив префект департаменту Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклерк.

Пізніше прес-служба Ліги 1 офіційно повідомила про перенесення матчу Марсель – ПСЖ на невизначений термін. Відомо, що в регіоні Буш-дю-Рон оголошено помаранчевий рівень небезпеки через дощі, повені та грози.

LFP перенесло гру на понеділок 22 вересня, початок матчу о 21:00 за київським часом.

До слова, наразі ПСЖ, за який виступає українець Ілля Забарний, очолює турнірну таблицю Ліги 1. Марсель перебуває на 8-му місці з шістьма очками.

