Матч проти України – черговий фінал для збірної Португалії, – Бруну Фернандеш

Хавбек збірної Португалії Бруну Фернандеш оцінив поточне становище своєї команди у відборі на Євро-2020.

"Ми і раніше знали, що Люксембург володіє достатніми якостями і може створити нам труднощі.

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Ми не завжди можемо наполегливо тиснути на суперника, але в цілому у нас все було добре, це цілком заслужена перемога. На нас чекає матч проти України, це ще один фінал, і ми сподіваємось на перемогу у цьому протистоянні", – заявив Фернандеш у коментарі A Вola.

Нагадаємо, матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Наразі команди розділяє п'ять очок, але у піренейців є одна гра в запасі.

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