Реал – Галатасарай: Терім порівняв битву проти мадридців з фіналом

Головний тренер Галатасарая Фатіх Терім оцінив важливість матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Реала.

"Для нас це наче фінал кубка, Галатасараю нема чого втрачати, потрібно боротися до останнього. Якщо ви проаналізуєте таблицю, то побачите, що в разі поразки нам доведеться думати про те, як потрапити вже в інший турнір.

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Ми не забивали у цій групі, але ми є тією командою, яка створила багато шансів. Команда налаштована на атаку. Якби ми реалізували наші шанси, то опинилися б в іншій ситуації. Ми хочемо відкласти це вбік. Я хочу бачити команду, яка не боїться поразки і яка збирається виграти", – цитує Теріма офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч проти Реала закінчився для Галатасарая поразкою (0:1). Саме турецький гранд з одним пунктом в активі посідає останню сходинку групи А після трьох турів.

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