Матч проти Португалії був легшим, ніж проти України, – хавбек збірної Литви

Євро-2020 — 13:05 1246
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Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва
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Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужийЄвро-2020 — 04:17 17682
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Євро-2020, кваліфікація: Чехія обіграла Англію, Франція дотиснула Ісландію, фіаско українського тренера в АндорріЄвро-2020 — 11 жовт 4282
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Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубниківЄвро-2020 — 11 жовт 23052
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Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 11 жовт 39490