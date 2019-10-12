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Матч проти Португалії був легшим, ніж проти України, – хавбек збірної Литви

12:52 132 Читать на русском
Матч проти Португалії був легшим, ніж проти України, – хавбек збірної Литви
Овідіюс Вербіцкас / Фото: 15min.lt

Півзахисник збірної Литви Овідіюс Вербіцкас поділився думкою щодо рівня суперників у відборі на Євро-2020.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Після першого матчу проти України ми змінили тактику і зіграли краще. Це, звичайно, сильна команда. Думаю, вона вийде на чемпіонат Європи. Подивимося, як вони там зіграють.

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З Португалією було легше грати, ніж проти України. Португальці давали нам грати, а в матчі проти українців нас постійно пресингували", – цитує Вербіцкаса Динамомания.

Нагадаємо, що підопічні Шевченка забили п'ять м'ячів без відповіді у двох матчах євровідбору проти збірної Литви.

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Литва Литва Україна - Литва Євро-2020 Овідіюс Вербіцкас Овідіюс Вербіцкас
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