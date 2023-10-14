Матч відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії став для півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка 80-м у складі збірної України. 34-річний хавбек увійшов у топ-8 виконавців з найбільшою кількістю матчів за "синьо-жовтих" (якщо не враховувати Анатолія Тимощука).

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Нагадаємо, Степаненко дебютував за національну команду у листопаді 2010 року у товариському матчі зі Швейцарією (2:2). У складі збірної України він зіграв на Євро-2016 та Євро-2020. У його доробку 4 голи. Цікаво, що серед чинних гравців збірної саме Степаненко найближчий до того, аби дістатися до позначки 100 матчів у національній команді. Рекордсменом зі 116-ма поєдинками залишається Андрій Ярмоленко, який пропускає зустріч з Північною Македонією через травму.

До слова, гра з македонцями також стала ювілейною для захисників Миколи Матвієнка (60 поєдинків) та Іллі Забарного (30 матчів).

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