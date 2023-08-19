Чергова трагедія вплинула на розклад матчів у другому за силою дивізіоні.

Поєдинок 4-го туру Першої ліги між Черніговом та ФСК Маріуполь, запланований на 19 серпня 2023 року, не відбудеться у зв'язку з забороною його проведення з боку Чернігівської ОВА, повідомляє прес-служба "містян".

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Про дату та час проведення гри буде повідомлено додатково. До слова, матч мав розпочатися о 12:00, але через повітряну тривогу команди так і не вийшли на поле.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова, влучивши у Драмтеатр. За останніми даними, постраждало щонайменше 42 людини, серед яких 11 дітей.

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