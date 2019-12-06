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Матч пам'яті Гусіна: ветерани Динамо і Карпат вшанують легенду збірної України

13:04 572 Читать на русском
Матч пам'яті Гусіна: ветерани Динамо і Карпат вшанують легенду збірної України
Андрій Гусін / Фото з вільних джерел

Ветерани Динамо і Карпат проведуть матч пам'яті колишнього гравця київського клубу і збірної України Андрія Гусіна, життя якого трагічно обірвалося п'ять років тому.

Зустріч відбудеться 13 грудня, на базі Динамо в Конча-Заспі, початок о 13:00, інформує офіційний сайт столичного клубу.

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Учасниками поєдинку стануть ветерани Динамо і львівських Карпат, які виступали у 90-их і 2000-их роках. Заходи на честь Гусіна вже стали традиційними, вони щорічно відбуваються не лише у Києві, а й у Львові (там починалася кар'єра легендарного футболіста) та селищі Путила Чернівецької області – малій Батьківщині матері гравця, Валентини Василівни.

11 грудня Андрію Гусіну могло виповнитися 47 років, якби не трагічна смерть на автодромі "Чайка" 17 вересня 2014 року.

"Якби його відпустили з "Динамо" раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін

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Смерті футболістів Андрій Гусін Динамо Динамо Карпати Карпати
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