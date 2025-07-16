Головному арбітру контрольного матчу Осієк – Динамо (1:0) Юліану Вайнбергеру не сподобалася реакція гравців київської команди на його рішення.

Через нервозність українців австрійський арбітр Юліан Вайнбергер виніс рішення про дострокове завершення матчу. Як інформує офіційний сайт Осієка, після нервової реакції українського нападника Владислава Ваната і чергової серії нешкідливих штовхань гравців на полі, він вирішив покинути поле разом зі своїми помічниками.

Вилучення Шапаренка і "бої без правил" у відеоогляді матчу Динамо – Осієк – 0:1

Вайнбергер попередив киян, що не має наміру постійно терпіти їх неадекватні реакції на полі, але в останні хвилини остаточно втратив терпіння.

Відзначимо, що в цьому матчі в складі Динамо відбулося вже третє вилучення в літніх контрольних матчах – червону картку заробив Микола Шапаренко.

Динамо провалилось з Осієком, зазнавши мінімальної поразки – Шапаренка вилучили, матч не стали догравати через бійки