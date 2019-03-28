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Оболонь-Бровар – Металіст 1925: матч був перерваний через поведінку фанатів

10:21 806 Читать на русском
Оболонь-Бровар – Металіст 1925: матч був перерваний через поведінку фанатів
Фанати Металіст-1925 / ФК Металіст

27 березня відбувся матч 20-го туру Першої ліги Оболонь-Бровар – Металіст 1925 (1:0).

 

Поєдинок Першої ліги Оболонь-Бровар – Металіст 1925 був перерваний у другому таймі через поведінку харківських ультрас. З сектора, в якому розмістилися фанати гостей, на поле полетіли фаєри. Через густий дим продовжувати гру було неможливо і рефері Пасхал призупинив матч.

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Втім, пауза тривала недовго. Незабаром гра була відновлена, а до основного часу рефері компенсував 6 хвилин. В підсумку, Оболонь-Бровар виграла з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку захисника "пивоварів" Євгена Шевченка.

Дивіться також відеоогляд матчу Оболонь-Бровар – Металіст 1925:

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