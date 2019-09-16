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Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Севільї в Лізі Європи

21:39 160 Читать на русском
Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Севільї в Лізі Європи
Євген Арановський / Фото з відкритих джерел

УЄФА призначив українських суддів на єврокубковий матч між Карабахом та Севільєю.

В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи азербайджанський Карабах прийматиме іспанську Севілью. Головним арбітром матчу виступить Євген Арановський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Йому допомагатимуть Ігор Альохін і Семен Шлончак. Четвертим арбітром працюватиме Ярослав Козик.

Нагадаємо, матч Карабах – Севілья відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

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