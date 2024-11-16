Матч Нідерланди – Угорщина в рамках 5-го туру Ліги націй був затьмарений дуже неприємним інцидентом.

На восьмій хвилині рефері Хесус Хіль Мансано зупинив гру через події на лаві запасних угорців. Якійсь людині стало зле, тому знадобилась негайна допомога лікарів. Телевізійні камери не фіксують таких епізодів, але в соцмережах були кадри моторошних конвульсій когось зі штабу угорців.

Виявилося, що це 36-річний Адам Салай. Колишній капітан збірної Угорщини завершив ігрову кар'єру в 2023-му, а зараз працює асистентом в штабі Марко Россі. Нещодавно він нібито переніс операцію на голові.

Пауза тривала близько 15 хвилин, після чого Салая винесли зі стадіону. Прес-служба Угорської футбольної асоціації повідомила, що легендарний форвард опритомнів і вже проходить обстеження в лікарні Амстердама. Його стан стабільний. Слід відзначити характер збірної Угорщини, яка після такого жахіття погодилася продовжити матч.

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