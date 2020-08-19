Матч Ліги чемпіонів під загрозою зриву через пандемію – УЄФА ухвалив несподіване рішення

Фанати братиславського Слована занепокоєні долею своїх улюбленців у Лізі чемпіонів.

Матч кваліфікації ЛЧ Клаксвік – Слован, який був запланований на 19 серпня, відбудеться 21 серпня, повідомляє офіційний сайт словацького клубу.

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Команда з Братислави прилетіла на Фарери, залишивши на батьківщині свого фізіотерапевта через позитивний тест на коронавірус. Проте, за законами країни, через свого працівника уся команда Слована має бути терміново депортована.

УЄФА вирішив перенести зустріч на п'ятницю, а замість основного складу братиславської команди повинні зіграти дублери, які не контактували із хворим фізіотерапевтом.

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