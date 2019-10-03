Динамо Загреб – Шахтар: матч Ліги чемпіонів може пройти без глядачів

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти загребського Динамо і Манчестер Сіті після їхнього матчу в рамках Ліги чемпіонів.

Вболівальники обох команд порушували правила поведінки на стадіоні, внаслідок чого їхні клуби можуть бути серйозно покарані, інформує Manchester Evening News.

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Зокрема, фанати Манчестер Сіті кидали на поле сторонні предмети, а ось їхні колеги з Хорватії відзначилися не тільки аналогічним проступком, а й псуванням майна стадіону. Зокрема, хорватські фанати виламали чимало сидінь в своєму секторі.

Справа в тому, що ще в квітні дисциплінарний комітет УЄФА покарав загребське Динамо за заворушення фанатів під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки двома матчами без глядачів за прояв расизму.

Одну гру при порожніх трибунах Динамо вже провело в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сабуртало. Друга була винесена умовно з випробувальним терміном на два роки.

Засідання дисциплінарного комітету УЄФА у цій справі відбудеться 17 жовтня. Загребському Динамо загрожує закриття трибун для відвідування уболівальниками на найближчий домашній матч Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 листопада проти Шахтаря.

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