Матч лідерів Першої ліги покаже телеканал "Футбол"

Центральний поєдинок першого після рестарту другого за силою дивізіону чемпіонату України туру можна буде переглянути у прямому ефірі на одному з центральних телеканалів.

Вже наступного тижня стартує відновлений чемпіонат Першої ліги. Запекла боротьба за вихід в УПЛ викликає величезне зацікавлення уболівальників. Як наслідок, центральне протистояння 21-го туру між лідерами другого за силою дивізіону – Минаєм та Інгульцем – покаже у прямому ефірі один з телеканалів "Футбол".

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На якому саме з трьох каналів покажуть центральну зустріч туру – не уточнюється. До слова, це буде прем'єрний показ Першої ліги на каналах "Футбол". Матч відбудеться 29 червня о 18:00.

Нагадаємо, раніше директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов запропонував УАФ і ПФЛ транслювати матчі Першої ліги і використовувати на них систему VAR.

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