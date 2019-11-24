Матч Лечче – Кальярі перенесений через жахливу зливу

Сильна негода стала завадою для проведення заключного матчу неділі у Серії А між Лечче та Кальярі.

Після перевірки стану газону рефері поєдинку Мауріціо Маріані ухвалив рішення про перенесення.

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Упродовж дня у Лечче падав сильний дощ, який не припинився і перед стартовим свистком. Поле розм'якло, м'яч застрягав у воді, і такі умови було визнано непридатними. Новий час матчу – завтра (25 листопада) о 16:00 за київським часом. Керівники Серії А і обох клубів сподіваються, що злива вщухне і дренаж впорається з надмірною вологою.

До слова, хавбек збірної України Євген Шахов попередньо був у основному складі Лечче на звітний тур.

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