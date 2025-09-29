Матч Валенсія – Ов'єдо перенесено з понеділка на вівторок.

Матч 7-го туру Ла Ліги Валенсія – Ов'єдо буде зіграний у вівторок, 30 вересня, о 20:00 за Мадридом. Про це інформує офіційний сайт "лос чес".

Ла Ліга поінформувала клуб про рішення, ухвалене сьогодні Комітетом професійних змагань Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) у зв'язку з червоним рівнем небезпеки проливних дощів і повеней в провінції Валенсія, оголошеним Центром з надзвичайних ситуацій регіонального уряду.

Раніше сьогодні Валенсія призупинила діяльність на тренувальній базі Сьюдад Депортіва, скасувавши тренування для команд академії та першої команди.

