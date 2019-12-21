Матч Кубка України може бути перенесено

Дата чвертьфінального поєдинку Кубка України між Минаєм та Інгульцем може бути змінена.

"Наше протистояння мало відбутися в Минаї 4 березня, однак, швидше за все, дату буде змінено. Річ у тім, що, на відміну від елітного дивізіону, суперництво першолігових команд у чемпіонаті відновиться 22 березня, і на початку весни як мої підопічні, так і футболісти Миная ще перебуватимуть на заключному етапі підготовки в Туреччині.

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Нині ми ведемо з моїм колегою з Миная Василем Кобіним перемовини щодо нової дати поєдинку, яка б влаштувала обидві команди. Потім уже клубне керівництво звернеться до дирекції з проведення Кубку України з проханням піти нам назустріч. Зрештою, треба зважити й на кліматичні умови, адже невідомо, в якому стані в березні буде газон стадіону в Минаї", – повідомив у коментарі офіційному сайту УАФ головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України зустрінуться: Динамо – Олександрія, Минай – Інгулець, Альянс – Маріуполь та Десна – Ворскла. Чвертьфінальна стадія складається з одного матчу. Базова дата проведення поєдинків – 4 березня. Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року.

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