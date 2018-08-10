Матч Кобра – Гірник-Спорт не відбудеться – харківська команда може бути знята зі змагань вже сьогодні

Харківська Кобра, схоже, все ж зніметься зі змагань Першої ліги.

На адресу ПФЛ надійшов лист з підписом президента Кобри Олександра Гельштейна про те, що календарний домашній матч проти ФК Гірник-Спорт не відбудеться 11 серпня 2018 року через неможливість забезпечити його проведення згідно з регламентними нормами.

Питання щодо непроведення матчу буде розглянуто КДК ФФУ згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

ПФЛ прокоментувала інформацію про можливе зняття Кобри з Першої ліги

Крім того, за інформацією Sportarena, Кобра вже сьогодні буде знята з Першої ліги. Юридичні власники харківської команди направили у ПФЛ всі документ, які підтверджують бажання клубу знятись зі змагань.

Нагадаємо, після 3-х турів Кобра займає останню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.