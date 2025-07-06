"Коли я дивлюся на команду прямо зараз, я бачу цю енергію і амбіції в очах кожного. Клуб амбітний. Ми знаходимося в хорошому становищі. Зараз ми займаємося трансферами цікавих гравців, і я з нетерпінням чекаю повернення наших гравців з оренди.

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Я не можу дочекатися початку тренувань. Тому що, коли тренер приходить в команду в середині сезону, все стає трохи складніше. Тому що команда – не його, але коли він починає закладати фундамент на початку сезону, команда стає його командою. Вона відповідає його уподобанням. Його менталітету, його мисленню, його принципам.

Матч із Шахтарем буде складним. Це буде хороший виклик. Ми знаємо Арду Турана, він тепер тренер донецького Шахтаря. Звісно, ми добре підготуємося. Наша головна мета – добре зіграти з Шахтарем, але ми дуже добре підготуємося до всього сезону", – цитує Сульшера CNN Turk.

Шахтар стартує в єврокубках матчами проти фінського Ільвеса в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ці зустрічі пройдуть 10 і 17 липня.

У разі проходження Ільвеса, "гірники" у другому раунді відбору Ліги Європи зустрінуться з Бешикташем (матчі відбудуться 24 і 31 липня).

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