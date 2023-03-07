Маурісіо Почеттіно і Роберто Де Дзербі можуть замінити Грема Поттера на посаді наставника Челсі в разі вильоту "синіх" від Борусії в Лізі чемпіонів.

Наразі доля Челсі в цьому сезоні залежить від єдиного матчу – матчу-відповіді з дортмундською Борусією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Якщо лондонцям не вдасться пройти свого суперника і вийти до чвертьфіналу турніру, є велика ймовірність, що головний тренер команди Грем Поттер позбудеться своєї посади. Про це у своїй колонці пише оглядач The Independent Мігель Ділейні.

Поттер закликав фанатів Челсі влаштувати Борусії "теплий прийом" і не згадав про Мудрика

Згідно з джерелом, керівництво Челсі розглядає два варіанти з можливою заміною Поттера. Потенційними наступниками чинного тренера "синіх" є Маурісіо Почеттіно і Роберто Де Дзербі.

Почеттіно зараз безробітний, а Де Дзербі очолює Брайтон.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Борусією Д відбудеться сьогодні, 7 березня.

Челсі – Борусія Д: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів