Матч Еспаньйол – Бетіс (1:2) у рамках 34-го туру Ла Ліги завершився голом Антоні на 90+1-й хвилині та поганою поведінкою з боку фанатів господарів. Вони закидали учасників матчу запальничками і тепер можуть заробити для свого клубу дискваліфікацію.

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Як інформує Marca, на 90+2-й хвилині на адресу учасників матчу полетіло три запальнички. Вони нікого не зачепили, але гру довелося зупинити на кілька хвилин. У цей час диктор нагадав уболівальникам про наслідки такої поведінки.

Проблема Еспаньйола полягає в тому, що раніше клубу вже загрожувала дискваліфікація через те, що в першому матчі проти Вільяреала один із глядачів кинув склянку з трибуни – вона влучила в головного арбітра матчу Кінтеро Гонсалеса.

Тож Еспаньол може отримати покарання – зіграти наступний домашній матч без уболівальників. Зустріч із Барселоною в рамках 36-го туру Ла Ліги відбудеться 15 травня.

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