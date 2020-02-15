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"Матч двох аутсайдерів": Конте оригінально прокоментував майбутній матч між Інтером та Лаціо

15 лютого 17:06 306 Читать на русском
"Матч двох аутсайдерів": Конте оригінально прокоментував майбутній матч між Інтером та Лаціо
Антоніо Конте / Sky Sports

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився очікуваннями від центрального поєдинку 24-го туру Серії А проти Лаціо.

50’ Чіро Іммобіле
70’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
 
Ешлі Янґ 44’
44’ Ешлі Янґ
50’ Чіро Іммобіле
70’ Сергєй Мілінковіч-Савіч

"Звичайно, це буде важкий матч. Лаціо – серйозна сила в італійському футболі. У цьому сезоні вони стали ще кращими, зберігши кращих гравців. Сімоне Індзагі виконав відмінну роботу.

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Це буде дуже рівна гра. Обидві команди будуть дотримуватися свого стилю. У цій грі обидва клуби гратимуть на перемогу. Матч за чемпіонство? Ні, це гра двох аутсайдерів. З кожної зі сторін будуть тактичні хитрощі, які дозволять обмежити сильні сторони суперника", – цитує Конте Football Italia.

Додамо, що матч Лаціо – Інтер відбудеться 16 лютого, початок о 21:45.

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Італія Лаціо Лаціо Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Лаціо - Інтер
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