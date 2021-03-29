Поділля та Епіцентр знову не зможуть провести матч Другої ліги – цього разу на заваді став COVID-19.

Епіцентр звернувся до ПФЛ із проханням перенести поєдинок через спалах коронавірусу у команді, повідомляє офіційний сайт установи.

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Епіцентр втратив аж 12 гравців, серед яких 10 – через спалах коронавірусу. Нова дата проведення поєдинку невідома.

До слова, матч був запланований ще на 19 березня, але тоді поєдинок не відбувся через несприятливі погодні умови в Хмельницькому. Поділля наразі посідає третє місце у групі А, маючи в активі 28 очок, у Епіцентра 24 пункти та п'ята сходинка.

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